Яких помилок варто уникати у догляді за рослинами взимку

Взимку кімнатні рослини потребують більше уважного догляду. Адже суворі морози, низькі температури, нестача світла та вологості негативно на них впливають.

Якщо ж не піклуватися про рослини, то вони перестануть розвиватися та загинуть до весни. Зокрема, у зимовий період виникає поширена проблема: сухість, пожовтіння та гниття листя. Про помилки у зимовому догляді за рослинами, розкаже 24 Канал.

Теж цікаво 7 простих порад по догляду за драценою вдома: не нехтуйте ними

Змінюйте місце

Взимку не варто тримати рослини у кімнаті, де мало світла та вологи. Краще перемістити їх туди, куди потрапляє більше сонячних променів. Однак уникайте холоду та протягів. Також не забувайте протирати вікна, щоб бруд не потрапляв на листя та не перешкоджав світлу.

Не поливайте холодною водою

Холодна вода дуже шкодить рослинам, особливо у зимовий період. Адже тоді й так стає прохолодніше не лише надворі, але й у будинку. Перед поливом дайте воді настоятися, щоб вона була кімнатної температури.

Не перезволожуйте

Деякі люди взимку частіше поливають кімнатні рослини, адже повітря стає досить сухим. Однак їх можна легко перезволожити. У такому випадку починає гнити коріння, адже вода застоюється в горщику. Крім того, у зимовий період вазони краще поливати вранці, а не ввечері.

Як доглядати за рослинами взимку / Фото Unsplash

Протирайте рослини

У холодну пору року також варто ретельно витирати листя рослини, щоб на ньому не накопичувався пил та бруд. Крім того, слід позбуватися пошкодженого листя, аби воно не заражало здорове.

Не пересаджуйте рослини

Взимку багато квітів перебувають у стані спокою, тому у цей період їх важливо не турбувати. Пересаджувати рослини слід на початку весни або наприкінці лютого, якщо дозволятимуть погодні умови.

Важливі поради по догляду за рослинами