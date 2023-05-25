Це варто знати: як поливати огірки, щоб вони давали багато плодів
25 травня 2023, 10:00Читать новость на русском
Поливання огірків – просте завдання, відоме кожному. Але й тут треба знати певні нюанси, аби не зашкодити майбутнім плодам. Як поливати огірки – читайте далі.
Вода життєво необхідна огіркам для нормального росту, розвитку та плодоношення. Але тут є певні ризики зараження овочу грибком. Тож 24 Канал розкаже, як правильно поливати огірки.
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Як поливати огірки на городі
Огірки потребують достатньої кількості вологи для здорового зростання. Ось кілька порад щодо поливу огірків:
- Огірки потребують регулярного поливу, особливо в період активного росту й плодоношення. Рекомендується поливати огірки 1 раз на день, особливо влітку, коли температура висока. Зберігайте ґрунт рівномірно вологим, уникайте пересушування або заболочування.
- Вода в корені. Спрямовуйте потік води безпосередньо до кореневої зони огірків. Не поливайте листя або стебла, оскільки це може розвивати хвороби.
- Ідеальний час для поливу огірків – ранок або ранні години дня. Полив в цей час допоможе запобігти випаровуванню вологи й дозволить рослинам висихати до вечора, зменшуючи ризик грибкових захворювань.
Полив огірків / Фото Аптека садівника
- Слідкуйте за станом огірків. Якщо листя стає зів'яле або рослина виглядає безсилою, це може бути ознакою браку вологи. У такому випадку частіше поливайте овочі.
- Шлангом краще не поливати огірки, бо великий струмінь води розмиває землю й може пошкодити корені рослин.
- Переважно до цвітіння рослини поливають 2 рази в тиждень. Короткий й дрібний дощ не враховуємо. Коли огірки активно ростуть, їх потрібно поливати 1 раз на 5 днів у кількості 4-5 літрів на один квадратний метр.