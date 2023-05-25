Це варто знати: як поливати огірки, щоб вони давали багато плодів

Поливання огірків – просте завдання, відоме кожному. Але й тут треба знати певні нюанси, аби не зашкодити майбутнім плодам. Як поливати огірки – читайте далі.

Вода життєво необхідна огіркам для нормального росту, розвитку та плодоношення. Але тут є певні ризики зараження овочу грибком. Тож 24 Канал розкаже, як правильно поливати огірки.

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Як поливати огірки на городі

Огірки потребують достатньої кількості вологи для здорового зростання. Ось кілька порад щодо поливу огірків:

Огірки потребують регулярного поливу , особливо в період активного росту й плодоношення. Рекомендується поливати огірки 1 раз на день, особливо влітку, коли температура висока. Зберігайте ґрунт рівномірно вологим, уникайте пересушування або заболочування.

, особливо в період активного росту й плодоношення. Рекомендується поливати огірки 1 раз на день, особливо влітку, коли температура висока. Зберігайте ґрунт рівномірно вологим, уникайте пересушування або заболочування. Вода в корені. Спрямовуйте потік води безпосередньо до кореневої зони огірків. Не поливайте листя або стебла, оскільки це може розвивати хвороби.

огірків. Не поливайте листя або стебла, оскільки це може розвивати хвороби. Ідеальний час для поливу огірків – ранок або ранні години дня. Полив в цей час допоможе запобігти випаровуванню вологи й дозволить рослинам висихати до вечора, зменшуючи ризик грибкових захворювань.



Полив огірків / Фото Аптека садівника