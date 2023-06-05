Від цього залежить ваш урожай: як часто треба поливати огірки

Кожен овоч потребує різну кількість води для нормального росту. Одні можуть тижнями повноцінно розвиватись без поливу, а іншим – потрібно чи не щодня. Огіркам треба достатньо багато води.

Визначити чи потрібна огіркам вода, дуже просто. Варто звернути увагу на листя: воно починає в'янути та скручуватись. Ми зібрали деякі рекомендації, як правильно та часто поливати огірки для хорошого урожаю.

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Як треба поливати огірки

Найкраще поливати кущі огірків рано -вранці або пізно ввечері. Потрібно, щоб вода на листках висохла до того, як сонце почне припікати. Інакше – рослина може дістати опіки.

-вранці або ввечері. Потрібно, щоб вода на листках висохла до того, як сонце почне припікати. Інакше – рослина може дістати опіки. Для цих овочів краще використовувати теплу відстояну воду +15-20. Поливаємо огірки лійкою через розпилювач. Так, верхній шар ґрунту буде ущільнюватись.

+15-20. Поливаємо огірки лійкою через розпилювач. Так, верхній шар ґрунту буде ущільнюватись. Фахівці радять поливати огірки з розрахунку 4-5 літрів на 1 метр квадратний грядки в міру висихання землі. Під час цвітіння зволожувати землю треба через кожні 2-3 дні.

з розрахунку 4-5 літрів на 1 метр квадратний грядки в міру висихання землі. Під час цвітіння зволожувати землю треба через кожні 2-3 дні. Коли сильна спека, огірки потребують додаткової вологи, тому можна робити дощування увечері. Тоді зменшуємо норму води у 2-3 рази. Так, буде краще формуватись зав'язь та листя.



Полив огірків / Фото Сад та город