Як боротися з цими шкідниками і які засоби найдієвіші, розповіли фахівці. Зауважимо, що боротися з гризунами важливо одразу з декількох причин.

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Чому необхідно боротися гризунами

Якщо коротко, наявність гризунів у приміщенні може призвести до появи неприємних запахів, псування майна та навіть більш серйозних наслідків. Адже гризуни переносять небезпечні захворювання, наприклад, сальмонельоз і сказ.

Переносять гризуни і хвороби між овочами. Наприклад, якщо миша побувала поруч із зіпсованою морквою, вона може перенести грибок або бактерії на здорові плоди,

– наголосили фахівці.

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Профілактичні заходи

Боротися зі щурами, мишами та іншими у приміщенні доволі-таки складно. Набагато легше спробувати уникнути небезпеки та створити несприятливі умови для цих шкідників.

Так, захистити погріб від гризунів можна, якщо двері оббити металевими листами з двох сторін, заклеїти вікна, якщо вони є, отвори для вентиляції зробити мінімальними. Це мінімізує ризик проникнення мишей всередину, а також трохи утеплить приміщення,

– зазначили експерти.

Водночас наголосили, що цей спосіб не захистить приміщення і врожай, який в ньому зберігається, на всі 100%. Річ у тім, що це лише профілактичний захід. Тому треба знати, як правильно боротися з гризунами.

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Які є механічні методи боротьби з гризунами

Це установка капканів і пасок. Наприклад, найбільш поширені пастки на пружинках. Вони прості у використанні. Менші – для мишей, більші – для щурів.

Встановіть пастку поруч з вхідними дверима, норами та уздовж стін. Покладіть туди шматочок їжі, що здатна заманити гризуна. Наприклад, сало чи хліб, змочений в олії.

Зверніть увагу! Запах людини відлякує хвостатих шкідників, тому перед встановлення пастки обов'язково промийте її. Далі тримайте в гумових рукавицях. Додатково можете змастити пастку гліцерином або сиропом.

Якщо гризунів так і не вдалося заманити, використайте більш хитрі пастки. Зокрема, прямокутні клітки з металу з дверцями, які відсуваються. Як тільки туди потрапить гризун, двері зачиняться.

Пам'ятайте, що пастки потрібно не лише регулярно перевіряти, а й міняти кожні 5 – 10 днів.

Якщо гризунів у вашому сховищі не вдається заманити за допомогою їжі, або ж вони вже навчилися її витягати без шкоди для себе, цей метод боротьби вже не підійде.

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Народні засоби від гризунів

Фахівці також розповіли, які народні засоби можуть допомогти у боротьбі проти гризунів. Зокрема:

візьміть однакову кількість пшеничного борошна та будівельного гіпсу, змішайте їх і розкладіть там, де діють шкідники.

Змішайте цукор і мелене негашене вапно.

Розріжте на шматки пробку від вина. Полийте їх розтопленим свинячим салом і розкладіть там, де живуть миші та щури.

Не до вподоби цим шкідникам і різкі запахи, зокрема, розчин аміаку або нафталін. Однак, їх можна використовувати лише коли у сховищі немає продуктів.

Які є препарати проти гризунів

Якщо ані пастки, ані народні засоби не допомагають, не обійтися без спеціальних засобів для боротьби із гризунами. Наприклад, Родентицид Талон, який, за словами фахівців, бореться з усіма видами гризунів. Його можна використовувати у складських приміщеннях, підвалах, погребах, магазинах.

Аби овочі не контактували з хімічними препаратами, можна використати годівниці для гризунів. Вони ізолюють препарат від контакту з овочами й допомагають в боротьбі проти шкідників.

Також можна використовувати препарат Капкан. Однак, його необхідно розкласти в місцях, недоступних для дітей, домашніх тварин і птахів.

Фахівці зазначили, найбільш ефективними для боротьби з гризунами є саме хімічні методи, тобто спеціальні препарати. Адже механічні й народні способи хоч і показують ефективність, втім, позбутися шкідників на 100% з їхньою допомогою не вийде.