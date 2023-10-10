Так, частина добрив можуть нашкодити цибулі. Чим саме не варто її підживлювати, розповідає 24 Канал.
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Не підживлюйте цибулю цими добривами
- Трав'яні настоянки. За словами досвідчених городників, особливо небезпечною для цибулі є кропива. Вона негативно впливає на ріст рослини. Тож, якщо хочете отримати повноцінні плоди, а не лише пір'я, не використовуйте для підживлення відвар з кропиви.
- Азотне добриво. Однак, тут є певне "але". Насправді цибуля любить це добриво. Втім, якщо використати завелику дозу, стане ламкою і втратить соковитість.
- Перегній під час або після висаджування цибулі. Він не дасть потрібних речовин. Окрім того, цибулини виростуть маленькими й будуть погано зберігатися. Перегній краще вносити за місяць – два до посадки.
- Нашатирний спирт. Він обпалює рослину.
- Дріжджі. Замість того, щоб допомогти цибулі рости, вони будуть збіднювати землю.
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Чим не можна підживлювати цибулю / Markus Spiske / Unsplash