Так, часть удобрений могут навредить луку. Чем именно не стоит его подкармливать, рассказывает 24 Канал.
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Не подпитывайте лук этими удобрениями
- Травяные настойки. По словам опытных огородников, особенно опасной для лука является крапива. Она отрицательно сказывается на росте растения. Итак, если хотите получить полноценные плоды, а не только перья, не используйте для подпитки отвар из крапивы.
- Азотное удобрение. Однако, здесь есть определенное "но". На самом деле лук любит это удобрение. Впрочем, если использовать слишком большую дозу, станет ломким и потеряет сочность.
- Перегной во время или после высадки лука. Он не даст нужные вещества. Кроме того, луковицы вырастут маленькими и будут плохо храниться. Перегной лучше вносить за месяц – два до посадки.
- Нашатырный спирт. Он обжигает растение.
- Дрожжи. Вместо того чтобы помочь луку расти, они будут обеднеть землю.
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Чем нельзя удобрять лук / Markus Spiske / Unsplash