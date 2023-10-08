Чеснок бывает двух видов – яркий и озимый. Ярый принято высаживать весной, а озимый – осенью, ближе к зиме. Зимние сорта отличаются более твердой шкуркой, что является их преимуществом. Узнаем, когда и где лучше посадить чеснок.

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Когда сажать чеснок

Огородники советуют сажать чеснок где-то за 2-3 недели до начала заморозков. Необходимо, чтобы саженцы смогли пустить корни в землю. Конечно, большую роль играет климат. Поскольку в южных областях Украины теплее, то там можно сажать чеснок с конца сентября, а в других регионах – в начале октября.

Однако спешить с посадкой тоже не стоит. Ибо если растение успеет пустить зеленые побеги до зимней поры, то может погибнуть.

Где лучше садить чеснок

Для посадки чеснока следует выбрать высокий участок, который регулярно прогревается солнечными лучами. Это жизненно необходимо для этого растения. А вот на месте, которое подкармливали навозом последние 2-3 месяца, лучше не размещать чеснок.

Земля должна быть рыхлой, некислой и без застоя воды. Обратите внимание, что плохими предшественниками для чеснока есть морковь, картофель, лук, свёкла, редька и сам чеснок. Вместо этого хороший урожай следует ждать после гороха, перца, фасоли, кабачку, тыквы и огурцов.

Существует один действенный лайфхак, как сделать так, что чеснок хорошо родил. За 2 недели до высадки землю следует перекопать вглубь на 25 сантиметров. Перед посадкой в грунт кладем смесь опилок, песка и перегноя в одинаковых количествах.