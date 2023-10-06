Преимущество озимого лука состоит в том, что он хорошо адаптируется к морозам. Без снежного пласта сверху выдерживает до -15. А вот когда именно его следует сажать и как это правильно сделать – расскажет 24 Канал.
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Когда именно сажать озимый лук
В Украине зимний лук сажают с середины октября по начало ноября. Эксперты советуют делать это через 30-35 дней до начала постоянных заморозков. Обратите внимание на температуру: если +5 в течение нескольких дней, следует сажать.
Почему важно вовремя посадить лук? Потому что он должен прорасти в землю до заморозков. В то же время имеет значение, чтобы не появились ростки, потому что они замерзнут и погибнут.
Как и где сажать лук
Лук хорошо приживается на песчаных почвах, с хорошим дренажем. Лучше, когда земля была подкормлена компостом или перегноем.
- Участок должен быть защищен от ветров и сквозняков.
- Надо вносить перед посадкой в землю пепел. Пропорция – 10 граммов на квадратный метр. А второй раз почву стоит удобрить весной.
Существует 2 способа посадки лука. В первом случае посадочным материалом будут небольшие луковицы, до 1 сантиметра. Большие братья не стоит, потому что будут пускать стрелки.
Посадка лука на зиму / Фото Remontu.com
- А второй метод – это собственно, посев семян. Перед этим их замачивают в соленую воду: всплывшие семена – плохие и мы их должны выбросить.
- Когда становится холодно, нужно замульчировать лук. Можно взять сухие листья.
Лук лучше сажать после горчицы, свеклы, кукурузы, помидоров и салата. И не рекомендуется это делать после чеснока, огурцов и бобовых.