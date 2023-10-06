Перевага озимої цибулі у тому, що вона добре адаптується до морозів. Без снігового шару зверху витримує до -15. А от коли саме її варто садити та як це зробити правильно – розкаже 24 Канал.

Несподівано Як зберігати цибулю-сіянку, щоб простояла аж до весни

Коли саме садити озиму цибулю

В Україні зимову цибулю саджають із середини жовтня до початку листопада. Експерти радять робити це за 30-35 днів до початку постійних заморозків. Зверніть увагу на температуру: якщо +5 протягом кількох днів, варто садити.

Чому важливо вчасно посадити цибулю? Тому що вона має прорости в землю до заморозків. Водночас має значення, аби не з'явилися паростки, бо вони змерзнуть та загинуть.

Як і де садити цибулю

Цибуля гарно приживається на піщаних ґрунтах, з хорошим дренажем. Добре, коли земля була підживлена компостом або перегноєм.

Ділянка має бути захищеною від вітрів та протягів.

Добре вносити перед посадкою в землю попіл. Пропорція – 10 грамів на метр квадратний. А вдруге ґрунт варто удобрити весною.

Існує 2 способи посадки цибулі. У першому випадку посадковим матеріалом будуть маленькі цибулини, до 1 сантиметра. Більші брати не варто, бо будуть пускати стрілки.



Посадка цибулі на зиму / Фото Remontu.com

А другий метод – це власне, посів насіння. Перед цим його замочують у солену воду: насінини, котрі спливли – погані та ми їх мусимо викинути.

Коли стає холодно, треба замульчувати цибулю. Можна взяти сухе листя.

Цибулю найкраще садити після гірчиці, буряка, кукурудзи, помідорів та салату. І не рекомендується це робити після часнику, огірків та бобових.