Здесь важно помнить о температурном режиме. Потому что если севок лука будет находиться в условиях температуры +2-19 дольше 20 дней, то он зацветет. А это не нужно никому. Как и где правильно держать луковицы, чтобы они оставались в хорошем состоянии – расскажет 24 Канал.

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В общем, существует три способа хранения севка лука: теплый, холодный и альтернативный. Посадочный материал должен быть сухим, невредимым и целым. Только так он будет стоять долго.

Теплый способ хранения лука

Самым популярным способом хранения лука является теплый. Он предусматривает содержание севка в квартире или доме. Могут быть среднего и большого размера. Такой посадочный материал ставят в ящики или сетки, которые имеют дыры, чтобы проникал воздух.



Севок в ящике / Фото Remontu.com

Если держите лук в мешках или сетках, то не следует их завязывать. Оптимально – хранить во взвешенном состоянии. Температура для удержания лука должна быть +22-25, а влажность – не более 70%. Это не позволит севку прорастать. Время от времени нужно осматривать лук и выбрасывать испорченный.

Холодный способ хранения лука

Существует еще и холодный метод хранения: тогда, когда лук хранят в амбаре или холодильнике. Лучшая температура для такого метода – это -2-4. Перед тем, как положить севок в холодное помещение, его нужно хорошо прогреть 2 недели.



Хранение в амбаре на стеллаже / Фото "Сад и огород"

И перед посадкой снова повторить процедуру. При прогреве температура должна быть +32-34. Преимущество этого способа, что лук проводит зиму в естественных условиях – холода.

Альтернативный способ хранения лука

Есть еще один вариант. Он предполагает закапывание севок лука в землю перед зимой. Нужно на дно пластиковой емкости или ведра насыпать плотный слой опилок, а затем сверху поставить лук.