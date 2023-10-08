Часник буває двох видів – ярий та озимий. Ярий заведено висаджувати весною, а озимий – восени, ближче до зими. Зимові сорти відрізняються твердішою шкіркою, що є їхньою перевагою. Дізнаймося, коли та де саме краще посадити часник.

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Коли садити часник

Городники радять садити часник десь за 2-3 тижні до початку заморозків. Необхідно, щоб саджанці змогли пустити коріння в землю. Звичайно, що велику роль грає клімат. Оскільки в південних областях України тепліше, то там можна садити часник з кінця вересня, а в інших регіонах – на початку жовтня.

Однак, поспішати з посадкою теж не варто. Бо якщо рослина встигне пустити зелені паростки до зимової пори, то може загинути.

Де саме краще садити часник

Для посадки часнику варто обрати високу ділянку, яка регулярно прогрівається сонячним промінням. Це життєво необхідно для цієї рослини. А от на місці, яке підживлювали гноєм останні 2-3 місяці, краще не розміщувати часник.

Земля має бути пухкою, некислою та без застою води. Зверніть увагу, що поганими попередниками для часнику є морква, картопля, цибуля, буряк, редька й сам часник. Натомість хороший урожай варто чекати після гороху, перцю, квасолі, кабачку, гарбуза та огірків.

Існує один дієвий лайфхак, як зробити так, що часник гарно родив. За 2 тижні до висадки, землю слід перекопати вглиб на 25 сантиметрів. Перед посадкою у ґрунт кладемо суміш тирси, піску та перегною в однакових кількостях.