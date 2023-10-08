Дозрівання залежить від сорту, способу й термінів посадки, а ще погодних умов і кліматичних особливостей. Коли ж збирати кукурудзу і як її зберігати, розповідаємо далі.

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Терміни збору кукурудзи

Залежно від термінів зрілості виділяють три види кукурудзи. Цукрова з раннім терміном дозрівання готова до збору уже через 2 місяці. Середньостиглі сорти можна спробувати через 70 – 85 днів, а пізнім знадобиться щонайменше 3 місяці.

Так-от, перші стиглі качани зривають наприкінці липня. Середні сорти дозрівають до початку серпня, пізні до 20-х чисел місяця. Зауважимо, що на зерно кукурудзу зазвичай збирають у вересні – листопаді.

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Як зберігати кукурудзу

Зібрану кукурудзу рекомендують зберігати у прохолодному та сухому місці. Можна тримати її в холодильнику. До речі, краще залишити на качані частину лушпиння, це продовжить термін зберігання.

Також фахівці радять заморожувати зерна. Для цього качани потрібно очистити, відправити на 3 хвилини у киплячу воду, а тоді перекласти в холодну з льодом. Після того, як охолонуть, зрізати зерна й запакувати їх у зіп-пакети, а далі вже в морозильну камеру. Звичайно, можна заморозити і цілі качани, однак, вони займають багато місця.

Як зберігати кукурудзу / Pixabay