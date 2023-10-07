Найкраще зберігаються кабачки, які мають товсту і щільну шкірку, а ще дрібне насіння. Молоді довго не простоять.
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Як зберігати кабачки на зиму
Є кілька способів зберігання кабачків на зиму. Найефективнішим вважають підвішування овочів в сітках або в капронових панчохах. Таким чином зберігають свіжість до 4 місяців.
Можна розкласти в один ряд на дощечках з дотриманням безпечної відстані. Аби зберегти кабачки свіжими, треба розставити їх плодоніжками вгору. Окрім того, дошки застелити соломою. Також кожен овоч можна загорнути в папір, тканину чи газету, щоб захистити від протягу.
До речі, саме під час сушіння зберігаються абсолютно всі корисні властивості. Таким способом можна зберігати будь-які сорти кабачків. Втім, ідеальними для сушіння є дрібні і середні овочі.
Деякий час кабачки можна зберігати і при кімнатній температурі. Розкладіть їх у паперові пакети або загорніть й поставте у темне сухе місце.
Якщо ж у будинку є підвал або льох, розмістіть кабачки саме там. Розкладіть їх у ящики, на стелажі, у коробки або просто на рівну поверхню. Не притуляйте одне до одного. Також якщо овочі розкладені на дошках в один ряд, бажано 1 раз за 7 днів перевертати їх на інший бік.
У холодильнику кабачки можуть зберігатися близько двох тижнів. Через підвищену вологість починається процес гниття.
Ще один популярний спосіб зберігання – замороження. Наріжте кабачки кубиками або кружечками, порційно розкладіть по пакетиках і розмістіть у морозильній камері.
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Як зберігати кабачки / Shutterstock