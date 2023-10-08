Овочі, фрукти та ягоди мають різні вимоги до зберігання. Які саме не можна тримати разом, пише 24 Канал.

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Ці продукти не можна зберігати разом

Можливо, ви навіть не здогадувалися, але зберігати цибулю та часник разом з картоплею не варто. Через виділення вологи та газу при такому сусідстві овочі почнуть швидко псуватися.

Також не слід зберігати зелені банани поруч з іншими фруктами чи овочами. Вони виділяють багато етилену, який прискорює дозрівання.

До речі, цей газ також виділяють помідори. До нього дуже чутливі огірки. Тому про таке зберігання також краще забути.

Етилен також виділяють: картопля, яблука, авокадо, диня, ківі, персик, груша тощо. Тому не зберігайте їх з цвітною капустою, броколі, морквою, болгарським перцем, баклажанами. А ще гарбузами, грибами, цукіні, зеленню та цибулею.

Окремо від інших фруктів та овочів необхідно зберігати полуницю, малину та смородину.

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Що не можна зберігати разом / Shutterstock

Зверніть увагу! Щоб зберегти свіжість продуктів, краще розділяти їх за категоріями і тримати окремо один від одного.