7 дієвих методів, як боротись зі спекою в квартирі
21 травня 2023, 14:31Читать новость на русском
Незабаром – початок літа, тому ставатиме все тепліше. Спека нерідко провокує погіршення самопочуття та втому. Як боротись зі спекою в квартирі – читайте далі.
Багато людей любить літо за те, що більшу частину пори року – тепло та сонячно. Втім, цей сезон має свої недоліки, зокрема, високі температури повітря. 24 Канал розповість, як боротись зі спекою у квартирі.
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Як боротись зі спекою у приміщенні
- У спеку може бути зневоднення організму. Тож треба слідкувати за питним режимом. Найкраще вживати прохолодну воду. Краще відмовитись від алкогольних напоїв.
- Коли температура повітря сягає високих позначок не відчиняйте вікна та двері на балкони. Рекомендується провітрювати будинок вранці та ввечері. Залишайте двері між квітами відчиненими, щоб повітря циркулювало з кімнати в кімнату.
- Під час спеки найкраще закривати вікна шторами та жалюзями протягом дня, особливо з боку, де світить сонце. Це допоможе утримувати тепло поза приміщенням.
- У спеку беріть якомога менше одягу. Це має бути легкий одяг з натуральних тканин. Вільні речі світлих кольорів не прилипатимуть до тіла. Відмовтеся від речей з блискітками та стразами, бо вони притягують сонце.
- Гарним методом охолодження приміщення буде зволожити повітря в ньому. Можна поставити в кімнатах посудини з водою, а також обприскувати з розпилювача штори та килими.
- Старайтесь мити холодною водою обличчя, руки, ноги, шию, зап'ястя. Це допоможе трохи освіжитись.
- Менше використовуйте побутові прилади, які виділяють тепло, такі як плити, духовки та пральні машини. Це допоможе знизити температуру в приміщенні.