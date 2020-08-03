Популярна українська співачка TAYANNA замилувала мережу новими світлинами. Вона показала, як підріс її син Даніель та викликала ажіотаж серед підписників, адже його фото рідко з'являються у соціальних мережах.

TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) народила первістка у 2013 році. З чоловіком артистка розлучилася, проте найбільшим їїї скарбом назавжди залишиться син, який постійно підтримує свою матусю та є сенсом всього життя. На особистій інстаграм-сторінці виконавиця опублікувала фото, де показала, як Даніель виглядає зараз.

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Фото сина Тетяни Решетняк

На першій світлині хлопчик зображений на паркінгу. Він позує у стильних спортивних штанах, футболці та сорочці. Видно, що Даніель схожий на свою зіркову матусю. Ще краще це демонструє наступний знімок, де син Тетяни постав на тлі величного Києва. Він усміхається та дивиться в камеру. Ймовірно, фотографію співачка зробила під час прогулянки. Через насичений робочий графік та гастролі їй рідко вдається багато часу приділяти синові, проте кожну вільну хвилину зірка використує для того, щоб насолодитися його компанією.

Діти так швидко ростуть. Здається, що влітку цей процес відбувається ще швидше. Мій, вже такий дорослий Даніель,

– написала у дописі TAYANNA.

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