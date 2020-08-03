Популярная украинская певица TAYANNA очаровала сеть новыми фотографиями. Она показала, как подрос ее сын Даниэль и вызвала ажиотаж среди подписчиков, ведь его фото редко появляются в социальных сетях.

TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) родила первенца в 2013 году. С мужем артистка рассталась, однако самым большим ее сокровищем навсегда останется сын, который постоянно поддерживает свою мамочку и является смыслом всей жизни. На личной инстаграм-страничке исполнительница опубликовала фото, где показала, как Даниэль выглядит сейчас.

Читайте также Ходит дома обнаженная вместе с 6-летним сыном: TAYANNA шокировала признанием

Фото сына Татьяны Решетняк

На первой фотографии мальчик запечатлен на паркинге. Он позирует в стильных спортивных брюках, футболке и рубашке. Видно, что Даниэль похож на свою звездную мамочку. Еще лучше это демонстрирует следующий снимок, где сын Татьяны предстал на фоне величественного Киева. Он улыбается и смотрит в камеру. Вероятно, фотографию певица сделала во время прогулки. Из-за насыщенного рабочего графика и гастролей ей редко удается много времени уделять сыну, однако каждую свободную минуту звезда использует для того, чтобы насладиться его компанией.

Дети так быстро растут. Кажется, что летом этот процесс происходит еще быстрее. Мой уже такой взрослый Даниэль,

– написала в заметке TAYANNA.

Для просмотра фото листайте справа