Не в грудні: коли святкуватимемо Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2026 році
- У 2026 році Введення в храм Пресвятої Богородиці святкуватиметься 21 листопада за новоюліанським календарем.
- Свято символізує початок духовного шляху Діви Марії і супроводжується традиціями, такими як відвідування храму та пісний святковий стіл.
Введення в храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найважливіших свят для християн. Його у народі часто називають Третьою Пречистою.
Цей день символізує початок духовного шляху Діви Марії. Коли буде Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.
Коли буде Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2026 році?
Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата святкування Введення в храм Пресвятої Богородиці змістилася на 13 днів. Тепер віряни в Україні офіційно відзначають цю подію 21 листопада.
Раніше, за старим стилем, свято припадало на 4 грудня. Саме до цієї зимової дати українці звикли протягом багатьох років, пов'язуючи її з початком справжньої зими та народними прикметами. Однак, починаючи з церковного року, що стартував 1 вересня 2023 року, ця дата змістилася на листопад.
Яка історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці?
Протягом тривалого часу подружжя праведних Анни та Йоакима страждало від бездітності. Однак вони не втрачали надії на батьківство, тому продовжували щиро молитись Господу про нащадка. До того ж святі дали обітницю, якщо Бог дасть їм дитину, то її життя буде присвячене служінню Йому.
Через деякий час молитви праведних були почуті, і у пари народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки виконали свою обіцянку і привели її до Єрусалимського храму.
Саме там сталося диво. Так, юна Марія без сторонньої допомоги легко піднялася високими сходами. Вражений первосвященник ввів її у "Святая Святих" – найсакральніше місце, куди навіть він заходив лише раз на рік. Цей вчинок став пророчим знаком великої місії майбутньої Богородиці.
Які традиції Введення в храм Пресвятої Богородиці в Україні?
За давньою традицією, святкування розпочинається з відвідин храму. Зазвичай віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвами, просячи в Неї заступництва, здоров'я та родинного добробуту.
Християни продовжують відзначати свято вже вдома, у колі найрідніших. 15 листопада традиційно розпочинається Різдвяний піст, тому святковий стіл має бути пісним.
В Українській Греко-Католицькій Церкві наголошують на харчових обмеженнях, адже під суворою забороною перебувають продукти тваринного походження. Зокрема, не можна вживати м'ясо, яйця, а також молочні вироби – від масла і вершків до сиру та йогуртів.