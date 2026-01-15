У цей день віряни згадують історію праведних Йоакима та Анни і звертаються до Богородиці за заступництвом. Коли буде Різдво Діви Марії у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Коли буде Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році?

У 2026 році православні християни та греко-католики України відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня. Це свято припадає на вівторок.

Що цікаво, воно належить до числа нерухомих дванадесятих свят, тобто має фіксовану дату в календарі. Варто зазначити, що після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський стиль, починаючи з вересня 2023 року, дата святкування змістилася на 13 днів назад.

Раніше Різдво Богородиці відзначали 21 вересня за старим стилем.

Різдво Пресвятої Богородиці 2026 / Фото Pinterest

Традиції та народні звичаї Різдва Пресвятої Богородиці

Традиційно на Різдво Пресвятої Богородиці віряни йдуть до храмів, аби вшанувати Діву Марію та її праведних батьків – святих Йоакима й Анну.

З давніх-давен це свято вважалося особливим для родин і передусім для жінок. Матері та ті, хто лише при надії, зверталися до Богородиці з найщирішими молитвами, просячи здоров'я для своїх дітей, щасливої долі та заступництва для всієї сім'ї.

Для наших предків свято 8 вересня символізувало прихід осені. Саме тому господарі у цей день також дякували землі за врожай та освячували в церкві колосся й хліб.

До цього часу пращури намагалися завершити всі польові роботи, а молодь розпочинала сезон вечорниць.

Різдво Пресвятої Богородиці: яка історія свята?