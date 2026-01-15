У цей день віряни згадують історію праведних Йоакима та Анни і звертаються до Богородиці за заступництвом. Коли буде Різдво Діви Марії у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Коли буде Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році?
У 2026 році православні християни та греко-католики України відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня. Це свято припадає на вівторок.
Що цікаво, воно належить до числа нерухомих дванадесятих свят, тобто має фіксовану дату в календарі. Варто зазначити, що після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський стиль, починаючи з вересня 2023 року, дата святкування змістилася на 13 днів назад.
Раніше Різдво Богородиці відзначали 21 вересня за старим стилем.
Різдво Пресвятої Богородиці 2026 / Фото Pinterest
Традиції та народні звичаї Різдва Пресвятої Богородиці
Традиційно на Різдво Пресвятої Богородиці віряни йдуть до храмів, аби вшанувати Діву Марію та її праведних батьків – святих Йоакима й Анну.
З давніх-давен це свято вважалося особливим для родин і передусім для жінок. Матері та ті, хто лише при надії, зверталися до Богородиці з найщирішими молитвами, просячи здоров'я для своїх дітей, щасливої долі та заступництва для всієї сім'ї.
Для наших предків свято 8 вересня символізувало прихід осені. Саме тому господарі у цей день також дякували землі за врожай та освячували в церкві колосся й хліб.
До цього часу пращури намагалися завершити всі польові роботи, а молодь розпочинала сезон вечорниць.
Різдво Пресвятої Богородиці: яка історія свята?
- В основі свята лежить зворушлива історія святих Йоакима та Анни з Назарета. Попри праведне життя, подружжя несло тяжкий хрест – довгі роки вони залишалися бездітними. Однак навіть у глибокій скорботі святі не втрачали надії й не припиняли молитися.
- Одного дня Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Богу. Втім, священник відмовив святому, потрактувавши бездітність чоловіка як відсутність Божого благословення. Це глибоко ранило Йоакима, але не зломило його віри.
- Після цього випадку праведна Анна ще більше стала благати Господа про милість. Та через деякий час щирі молитви подружжя врешті були почуті. Так, Архангел Гавриїл з'явився святим з радісною звісткою. Він напророкував народження доньки Марії, якій судилося стати Матір'ю Божою і принести порятунок всьому світу.