Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати багатьох релігійних свят змістилися. Це безпосередньо вплинуло і на дні пам'яті святих покровителів, зокрема Петра і Павла, пише 24 Канал.

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Дні ангела Петра 2026

Головні іменини Петра святкують у день пам'яті першоверховних апостолів. Втім, власники цього імені мають можливість відзначати свято свого покровителя й в інші дні року. Наприклад:

29 червня – день пам'яті апостолів Петра і Павла;

– день пам'яті апостолів Петра і Павла; 26 квітня – день вшанування святого апостола Петра.

Дні ангела Павла 2026

Для Павлів головне свято так само збігається зі спільним днем пам'яті двох апостолів, але церковний календар містить ще кілька важливих дат:

29 червня – спільне велике свято;

– спільне велике свято; 15 січня – день преподобного Павла Тивейського;

– день преподобного Павла Тивейського; 23 вересня – день мученика Павла Нікейського.

Походження та значення імен Петро і Павло

Ім'я Петро має давньогрецьке коріння та перекладається як "скеля" або "камінь". Воно символізує непохитність, твердість духу та міцну опору. Ісус Христос дав це ім'я своєму учневі Симону, підкреслюючи, що саме на цьому "камені" він збудує свою Церкву.

Водночас ім'я Павло прийшло до нас із давньоримської культури. Воно трактується як "маленький" або "скромний". Попри таке значення, у християнській традиції це ім'я асоціюється з мудрістю та освіченістю завдяки діяльності святого апостола Павла.