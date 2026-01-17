Цей день символізує початок духовного шляху Діви Марії. Коли буде Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

Коли буде Введення в храм Пресвятої Богородиці у 2026 році?

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата святкування Введення в храм Пресвятої Богородиці змістилася на 13 днів. Тепер віряни в Україні офіційно відзначають цю подію 21 листопада.

Раніше, за старим стилем, свято припадало на 4 грудня. Саме до цієї зимової дати українці звикли протягом багатьох років, пов'язуючи її з початком справжньої зими та народними прикметами. Однак, починаючи з церковного року, що стартував 1 вересня 2023 року, ця дата змістилася на листопад.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2026 / Фото Pinterest

Яка історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці?

Протягом тривалого часу подружжя праведних Анни та Йоакима страждало від бездітності. Однак вони не втрачали надії на батьківство, тому продовжували щиро молитись Господу про нащадка. До того ж святі дали обітницю, якщо Бог дасть їм дитину, то її життя буде присвячене служінню Йому.

Через деякий час молитви праведних були почуті, і у пари народилася донька Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки виконали свою обіцянку і привели її до Єрусалимського храму.

Саме там сталося диво. Так, юна Марія без сторонньої допомоги легко піднялася високими сходами. Вражений первосвященник ввів її у "Святая Святих" – найсакральніше місце, куди навіть він заходив лише раз на рік. Цей вчинок став пророчим знаком великої місії майбутньої Богородиці.

Які традиції Введення в храм Пресвятої Богородиці в Україні?