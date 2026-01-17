Этот день символизирует начало духовного пути Девы Марии. Когда будет Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2026 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.
Когда будет Введение во храм Пресвятой Богородицы в 2026 году?
После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь, дата празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы сместилась на 13 дней. Теперь верующие в Украине официально отмечают это событие 21 ноября.
Ранее, по старому стилю, праздник приходился на 4 декабря. Именно к этой зимней дате украинцы привыкли на протяжении многих лет, связывая ее с началом настоящей зимы и народными приметами. Однако, начиная с церковного года, стартовавшего 1 сентября 2023 года, эта дата сместилась на ноябрь.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2026 / Фото Pinterest
Кстати, наша редакция уже рассказывала о том, когда будет Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году.
Какова история праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы?
В течение длительного времени супруги Анна и Иоаким страдали от бездетности. Однако они не теряли надежды на отцовство, поэтому продолжали искренне молиться Господу о потомке. К тому же святые дали обет, если Бог даст им ребенка, то его жизнь будет посвящена служению Ему.
Через некоторое время молитвы праведных были услышаны, и у пары родилась дочь Мария. Когда девочке исполнилось три года, родители выполнили свое обещание и привели ее в Иерусалимский храм.
Именно там произошло чудо. Так, юная Мария без посторонней помощи легко поднялась по высокой лестнице. Пораженный первосвященник ввел ее в "Святая Святых" – самое сакральное место, куда даже он заходил лишь раз в год. Этот поступок стал пророческим знаком великой миссии будущей Богородицы.
Какие традиции Введения во храм Пресвятой Богородицы в Украине?
- По давней традиции, празднование начинается с посещения храма. Обычно верующие обращаются к Пресвятой Богородице с молитвами, прося у Нее заступничества, здоровья и семейного благополучия.
- Христиане продолжают отмечать праздник уже дома, в кругу родных. 15 ноября традиционно начинается Рождественский пост, поэтому праздничный стол должен быть постным.
- В Украинской Греко-Католической Церкви отмечают пищевые ограничения, ведь под строгим запретом находятся продукты животного происхождения. В частности, нельзя употреблять мясо, яйца, а также молочные изделия – от масла и сливок до сыра и йогуртов.