Це свято нагадує християнам про виконання обітниці праведних Йоакима та Анни, які віддали свою доньку на служіння Богу в Єрусалимському храмі. 24 Канал підготував гарні привітання з днем Введення в храм Пресвятої Богородиці у картинках, листівках, прозі й віршах.
Сьогодні свято для всіх християн, адже Введення в храм Пресвятої Богородиці – той день, коли ми згадуємо про захисницю нашу і покровительку Діву Марію, чиї батьки віддали Її у служіння Богу. Саме із введення в храм почався шлях, який призвів до народження Ісуса Христа і того, що наші гріхи були спокуті.
***
З Божою ласкою та благословенням вітаю всіх з гарним святом Введенням в храм Пресвятої Богородиці. Побажати хочу, щоб у кожного з вас був свій турботливий ангел охоронець, щоб добрі справи завжди переважали над гріхами, щоб зусилля винагороджувалися, а щирі помисли здійснювались!
Привітання з Введенням в храм Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24
***
До Дня введення в храм
Богородиці Святою!
Хай легко живеться вам,
І у душі панує спокій!
Нехай у всьому допоможе Бог,
Будуть близькі цінувати.
Щастя вам великий шматок,
Щоб ні краплі не тужити!
***
У цей день Марія увійшла в Храм,
Цим Вона стала близькою до Бога.
Так нехай Вона подарує вам
Життя лише щасливу дорогу.
Збереже від смутку і біди,
Від проблем, і від лихого слова.
Також нехай допоможе вам Завіт
Бути завжди щасливим і здоровим.
Привітання з Введенням в храм Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Зі світлим святом Введення в храм Пресвятої Богородиці! Нехай вона збереже тебе від негараздів і бід! Бажаю добра і миру, радості і достатку, тепла і краси! Нехай віра в Бога допомагає долати будь-які перешкоди!
***
У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.
Привітання з Введенням в храм Богородиці 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем Введення в храм
Нашої небесної неньки!
Ось волає до небес,
Дзвін чудесний.
Щиро вітаю тебе
І бажаю благодаті й миру.
Щастя, радості, добра
І щоб життя було як диво.
***
З Введенням у храм привітати,
Хочу сьогодні я весь люд.
Адже Святу Богородицю
Всі прославляють там і тут.
Вам у свято це побажаю
Я віри, щастя і добра,
Просіть допомоги – почує
Благання від серця всі вона.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.