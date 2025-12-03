У цей день діють важливі заборони, яких варто дотримуватися. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025

Що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025?

Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними й близькими.

Не можна розважатися та веселитися.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема вишиванням і в'язанням.

Не варто важко працювати.

Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід вживати алкоголь.

Не варто ображати тварин.

Не можна жінкам ходити по хатах.

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025: історія та традиції свята