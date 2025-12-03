У цей день діють важливі заборони, яких варто дотримуватися. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.
Що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025?
- Не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не можна розважатися та веселитися.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема вишиванням і в'язанням.
- Не варто важко працювати.
- Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід вживати алкоголь.
- Не варто ображати тварин.
- Не можна жінкам ходити по хатах.
Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest
Введення в храм Пресвятої Богородиці 2025: історія та традиції свята
Батьки Діви Марії, Йоаким та Анна, були бездітними. Одного дня жінка отримала звістку від ангела, що скоро стане матір'ю доньки. Тоді Анна пообіцяла, що дівчинка служитиме Господу. Через деякий час жінка народила доньку, яку назвала Марією.
Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки повели її до Єрусалимського храму, де вона мала б виконати обітницю. Діва Марія вивчала там Святе Письмо та багато молилася.
Традиційно у цей день християни йдуть до церкви, моляться Пресвятій Богородиці та просять в неї здоров'я та добробуту для родини.
Пізніше віряни вирушають додому та запрошують родичів до святкового столу, де стоять лише пісні страви. 15 листопада розпочався Різдвяний піст, тому також діють певні харчові обмеження, зазначає Українська Греко-Католицька Церква.
Так, вірянам категорично заборонено їсти яйця, молочні продукти, серед яких молоко, вершки, йогурт, сир, сметана та вершкове масло. До того ж не можна вживати продукти тваринного походження.