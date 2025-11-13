Однак, в умовах, коли вся країна живе за особливим правовим режимом, офіційні святкові дати підпорядковуються спеціальним правилам. Чи буде вихідний 1 січня – пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чи буде вихідний 1 січня 2026 року?

Українці зустрічатимуть Новий рік 1 січня 2026 року. Однак додаткових вихідних або перенесення робочих днів з нагоди свята, як це було за мирних часів, наразі не передбачається.

Відповідно до українського законодавства, 1 січня є офіційним державним святом і за звичайних обставин мало б бути неробочим днем. Проте, на час дії воєнного стану в Україні, положення Кодексу законів про працю, що стосуються святкових днів, додаткових вихідних та їхнього перенесення, призупиняють свою дію.

Так, 1 січня 2026 року буде звичайним робочим днем для працівників більшості державних та приватних підприємств, установ та організацій, що працюють за стандартним графіком.

Втім, варто зазначити, що приватні роботодавці мають право самостійно, на власний розсуд, ухвалювати рішення про надання робітникам додаткового дня відпочинку або скорочення робочого дня.

На який день тижня припадає Новий рік 2026?