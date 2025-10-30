Детальніше про головний колір 2026 року – розповідає 24 Канал з посиланням на ChinaHighlights.

Цікаво Коли будемо відзначати Китайський Новий рік 2026: точна дата свята

Який головний колір 2026 року?

Основним і найвпливовішим кольором 2026 року є червоний. Цей колір символізує стихію Вогню, але й уособлює життєву енергію, пристрасть, рішучість та перемогу. Використання червоного в одязі та декорі допоможе активувати внутрішню силу, рішучість та прискорити досягнення амбітних цілей у наступному році.

Головний колір 2026 року / Фото Freepik

Для посилення позитивної енергії Червоного Вогняного Коня астрологи також рекомендують використовувати кольори, тісно пов'язані з Вогнем та Сонцем. Наприклад, золотий уособлює багатство, процвітання та розкіш, притягуючи фінансовий успіх та символізуючи впевненість. А жовтий та помаранчевий кольори принесуть радість, оптимізм і натхнення, заряджаючи позитивною енергією та стимулюючи творчість.

Крім вогняної палітри, Кінь також цінує відтінки, що символізують стабільність і розвиток. Так, зелений принесе гармонію, ріст та нові можливості, допомагаючи збалансувати бурхливу енергію Вогню.

Втім, важливо пам'ятати, що сірі та похмурі відтінки можуть роздратувати Червоного Коня. Саме ці кольори можуть принести неприємності у 2026 році, тому краще їх уникати.

Що відомо про тварину-символ 2026 року?