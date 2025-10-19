У цей час відбуваються гучні застілля та лунають святкові тости з найкращими побажаннями. Детальніше про традиції Нового року – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.
Які традиції Нового року в Україні?
31 грудня традиційно завершується підготовка до свята. В оселях люди встановлюють головний новорічний атрибут – ялинку. Її заведено прикрашати яскравими гірляндами, красивими кульками та блискучим дощиком. Водночас, перед настанням Нового року, українці, дотримуючись давньої прикмети, намагаються викинути з дому всі старі та поламані речі, щоб уникнути скрути у наступному році.
Прикрашання ялинки / Фото Freepik
Після усіх приготувань родина збирається за святковим столом. Новорічне застілля є справжньою кулінарною візитівкою ночі, адже за народним повір'ям, чим багатшим і ситнішим буде стіл, тим успішнішим буде весь наступний рік. Саме тому більшість українців готує традиційно страви, серед яких: салати "Олів'є" та "Оселедець під шубою", а також холодець і різноманітні м'ясні делікатеси.
Опівночі родини збираються, щоб послухати традиційне привітання від президента країни й зустріти Новий рік під бій курантів. Протягом цих кількох хвилин відкривається шампанське, лунають щирі тости, а люди з особливою надією загадують свої найзаповітніші бажання. Водночас дехто намагається швидко записати власну мрію на папері, потім спалити цей аркуш і випити попіл до дзвону останнього, дванадцятого удару курантів. Вважається, що тоді це бажання точно здійсниться в наступному році.
Шампанське на Новий рік / Фото Freepik
До того ж саме у новорічну ніч в Україні заведено класти подарунки під ялинку та обмінюватися ними з рідними й друзями.
Ранок 1 січня, який традиційно був вихідним днем до початку повномасштабного вторгнення, присвячений відпочинку та зустрічам з друзями. У цей день деякі люди дотримуються особливих прикмет, які мають забезпечити достаток. Наприклад, щоб привабити добробут у життя, необхідно покласти в кишеню хоча б одну монету під час святкування.
Крім того, народна мудрість застерігає: у період з 31 грудня до кінця 1 січня не можна давати нікому нічого в борг та не позичати, аби разом з грошима не віддати свою матеріальну удачу на рік вперед.
Традиції Нового року в різних країнах світу
Рівно опівночі 31 грудня в Іспанії люди мають з'їсти 12 виноградин. Вони символізують дванадцять ударів курантів. Так, іспанці вірять, що зможуть привабити удачу на наступний рік, зазначає Paperless Post.
Водночас в Ірландії мешканці відлякують злих духів, гуркочучи каструлями й сковорідками в новорічну ніч. Адже ніхто не хоче, щоб нечиста сила супроводжувала когось у новому році.
В Італії на Новий рік заведено спалювати опудало старого чоловіка, який символізує тогорічні невдачі. Цей обряд зазвичай відбувається в місті Болонья.
А в Австралії люди спостерігають за традиційним шоу феєрверків на мосту Гарбор-Брідж, у Сіднеї.
Що цікаво, у Данії люди стрибають зі своїх стільців опівночі, щоб розпочати січень з удачею.