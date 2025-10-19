У цей час відбуваються гучні застілля та лунають святкові тости з найкращими побажаннями. Детальніше про традиції Нового року – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Які традиції Нового року в Україні?

31 грудня традиційно завершується підготовка до свята. В оселях люди встановлюють головний новорічний атрибут – ялинку. Її заведено прикрашати яскравими гірляндами, красивими кульками та блискучим дощиком. Водночас, перед настанням Нового року, українці, дотримуючись давньої прикмети, намагаються викинути з дому всі старі та поламані речі, щоб уникнути скрути у наступному році.

Прикрашання ялинки / Фото Freepik

Після усіх приготувань родина збирається за святковим столом. Новорічне застілля є справжньою кулінарною візитівкою ночі, адже за народним повір'ям, чим багатшим і ситнішим буде стіл, тим успішнішим буде весь наступний рік. Саме тому більшість українців готує традиційно страви, серед яких: салати "Олів'є" та "Оселедець під шубою", а також холодець і різноманітні м'ясні делікатеси.

Опівночі родини збираються, щоб послухати традиційне привітання від президента країни й зустріти Новий рік під бій курантів. Протягом цих кількох хвилин відкривається шампанське, лунають щирі тости, а люди з особливою надією загадують свої найзаповітніші бажання. Водночас дехто намагається швидко записати власну мрію на папері, потім спалити цей аркуш і випити попіл до дзвону останнього, дванадцятого удару курантів. Вважається, що тоді це бажання точно здійсниться в наступному році.

Шампанське на Новий рік / Фото Freepik

До того ж саме у новорічну ніч в Україні заведено класти подарунки під ялинку та обмінюватися ними з рідними й друзями.

Ранок 1 січня, який традиційно був вихідним днем до початку повномасштабного вторгнення, присвячений відпочинку та зустрічам з друзями. У цей день деякі люди дотримуються особливих прикмет, які мають забезпечити достаток. Наприклад, щоб привабити добробут у життя, необхідно покласти в кишеню хоча б одну монету під час святкування.

Крім того, народна мудрість застерігає: у період з 31 грудня до кінця 1 січня не можна давати нікому нічого в борг та не позичати, аби разом з грошима не віддати свою матеріальну удачу на рік вперед.

