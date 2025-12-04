Этот праздник напоминает христианам об исполнении обета праведных Иоакима и Анны, которые отдали свою дочь на служение Богу в Иерусалимском храме. 24 Канал подготовил хорошие поздравления с днем Введения во храм Пресвятой Богородицы в картинках, открытках, прозе и стихах.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 по старому стилю: поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня праздник для всех христиан, ведь Введение во храм Пресвятой Богородицы – тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице Деве Марии, чьи родители отдали Ее в служение Богу. Именно с введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и того, что наши грехи были искуплены.

С Божьей милостью и благословением поздравляю всех с хорошим праздником Введением во храм Пресвятой Богородицы. Пожелать хочу, чтобы у каждого из вас был свой заботливый ангел хранитель, чтобы добрые дела всегда преобладали над грехами, чтобы усилия вознаграждались, а искренние помыслы осуществлялись!

Поздравление с Введением во храм Богородицы 2025

До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити!

У цей день Марія увійшла в Храм,

Цим Вона стала близькою до Бога.

Так нехай Вона подарує вам

Життя лише щасливу дорогу.

Збереже від смутку і біди,

Від проблем, і від лихого слова.

Також нехай допоможе вам Завіт

Бути завжди щасливим і здоровим.

Поздравление с Введением во храм Богородицы 2025

Со светлым праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сохранит тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

В день светлого праздника – Введения во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.

Поздравления с Введением во храм Богородицы 2025

З Днем Введення в храм

Нашої небесної неньки!

Ось волає до небес,

Дзвін чудесний.

Щиро вітаю тебе

І бажаю благодаті й миру.

Щастя, радості, добра

І щоб життя було як диво.

З Введенням у храм привітати,

Хочу сьогодні я весь люд.

Адже Святу Богородицю

Всі прославляють там і тут.

Вам у свято це побажаю

Я віри, щастя і добра,

Просіть допомоги – почує

Благання від серця всі вона.

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.