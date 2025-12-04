Этот праздник напоминает христианам об исполнении обета праведных Иоакима и Анны, которые отдали свою дочь на служение Богу в Иерусалимском храме. 24 Канал подготовил хорошие поздравления с днем Введения во храм Пресвятой Богородицы в картинках, открытках, прозе и стихах.
Интересно Что категорически нельзя делать верующим в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 2025
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2025 по старому стилю: поздравления в картинках, прозе и стихах
Сегодня праздник для всех христиан, ведь Введение во храм Пресвятой Богородицы – тот день, когда мы вспоминаем о защитнице нашей и покровительнице Деве Марии, чьи родители отдали Ее в служение Богу. Именно с введения во храм начался путь, который привел к рождению Иисуса Христа и того, что наши грехи были искуплены.
***
С Божьей милостью и благословением поздравляю всех с хорошим праздником Введением во храм Пресвятой Богородицы. Пожелать хочу, чтобы у каждого из вас был свой заботливый ангел хранитель, чтобы добрые дела всегда преобладали над грехами, чтобы усилия вознаграждались, а искренние помыслы осуществлялись!
Поздравление с Введением во храм Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
До Дня введення в храм
Богородиці Святою!
Хай легко живеться вам,
І у душі панує спокій!
Нехай у всьому допоможе Бог,
Будуть близькі цінувати.
Щастя вам великий шматок,
Щоб ні краплі не тужити!
***
У цей день Марія увійшла в Храм,
Цим Вона стала близькою до Бога.
Так нехай Вона подарує вам
Життя лише щасливу дорогу.
Збереже від смутку і біди,
Від проблем, і від лихого слова.
Також нехай допоможе вам Завіт
Бути завжди щасливим і здоровим.
Поздравление с Введением во храм Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Со светлым праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сохранит тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!
***
В день светлого праздника – Введения во храм Пресвятой Богородицы пусть Бог пошлет терпения и здоровья, сильной веры и большой надежды, честности и верности, благоразумия и доброты сердец.
Поздравления с Введением во храм Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
З Днем Введення в храм
Нашої небесної неньки!
Ось волає до небес,
Дзвін чудесний.
Щиро вітаю тебе
І бажаю благодаті й миру.
Щастя, радості, добра
І щоб життя було як диво.
***
З Введенням у храм привітати,
Хочу сьогодні я весь люд.
Адже Святу Богородицю
Всі прославляють там і тут.
Вам у свято це побажаю
Я віри, щастя і добра,
Просіть допомоги – почує
Благання від серця всі вона.
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.