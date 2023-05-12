Всесвітній день медсестри: привітання у картинках до важливого свята

12 травня 2023, 07:01
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Всесвітній день медсестри традиційно відзначається 12 травня. У цей день вшановують важку працю медсестер, які невтомно надають медичну допомогу. Ми зібрали найкращі картинки-привітання до цього свята.

Щорічно 12 травня святкують Всесвітній день медсестри: заведено висловлювати вдячність та повагу клопіткій праці медсестер, які рятують життя людей. 24 Канал зібрав найбільш щирі привітання у картинках до цього свята.

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Картинки-привітання до Всесвітнього дня медсестри


З Днем медсестри / Фото Medstat.Kiyv


З Днем медсестри / Фото Кафедра фізичної реабілітації

 


З Днем медсестри / Фото Vdn.dp

 


З Днем медсестри / Фото Zmdl5.zp.ua


З Днем медсестри / Фото Etnosoft


З Днем медсестри / Фото Брошнів-Осадська ТГ


З Днем медсестри / Фото Радіо ТРЕК


З Днем медсестри / Фото Коліжанка


З Днем медсестри / Фото Олевська ТГ


З Днем медсестри / Фото Zokb.org

Автор: Вікторія Козар