Ежегодно 12 мая празднуют Всемирный день медсестры: принято выражать благодарность и уважение кропотливого труда медсестер, спасающих жизнь людей. 24 Канал собрал наиболее искренние поздравления в картинках к этому празднику.

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Картинки-поздравления ко Всемирному дню медсестры



С Днем медсестры / Фото Medstat.Kiyv



С Днем медсестры / Фото Кафедра физической реабилитации



С Днем медсестры / Фото Vdn.dp



С Днем медсестры / Фото Zmdl5.zp.ua



С Днем медсестры / Фото Etnosoft



С Днем медсестры / Фото Брошнев-Осадская ТГ



С Днем медсестры / Фото Радио ТРЭК



С Днем медсестры / Фото Колежанка



С Днем медсестры / Фото Олевская ТГ



С Днем медсестры / Фото Zokb.org