Щорічно 12 травня святкують Всесвітній день медсестри: заведено висловлювати вдячність та повагу клопіткій праці медсестер, які рятують життя людей. 24 Канал зібрав найбільш щирі привітання у картинках до цього свята.

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Картинки-привітання до Всесвітнього дня медсестри



З Днем медсестри / Фото Medstat.Kiyv



З Днем медсестри / Фото Кафедра фізичної реабілітації



З Днем медсестри / Фото Vdn.dp



З Днем медсестри / Фото Zmdl5.zp.ua



З Днем медсестри / Фото Etnosoft



З Днем медсестри / Фото Брошнів-Осадська ТГ



З Днем медсестри / Фото Радіо ТРЕК



З Днем медсестри / Фото Коліжанка



З Днем медсестри / Фото Олевська ТГ



З Днем медсестри / Фото Zokb.org