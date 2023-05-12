Щорічно 12 травня святкують Всесвітній день медсестри: заведено висловлювати вдячність та повагу клопіткій праці медсестер, які рятують життя людей. 24 Канал зібрав найбільш щирі привітання у картинках до цього свята.
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Картинки-привітання до Всесвітнього дня медсестри
З Днем медсестри / Фото Medstat.Kiyv
З Днем медсестри / Фото Кафедра фізичної реабілітації
З Днем медсестри / Фото Vdn.dp
З Днем медсестри / Фото Zmdl5.zp.ua
З Днем медсестри / Фото Etnosoft
З Днем медсестри / Фото Брошнів-Осадська ТГ
З Днем медсестри / Фото Радіо ТРЕК
З Днем медсестри / Фото Коліжанка
З Днем медсестри / Фото Олевська ТГ
З Днем медсестри / Фото Zokb.org