День донора встановили у 2005 році як знак позитивних результатів популяризації донорства Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я. Це свято дає можливість висловити подяку та вдячність донорам крові та показати їх важливу роль для здоров'я суспільства. 24 Канал підготував привітання у картинках до цього дня.

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Картинки-привітання з Днем донора



Всесвітній день донора / Фото "Погляд"



З Всесвітнім днем донора / Фото "НМЦ"



Всесвітній день донора / Фото БСМУ



З Всесвітнім днем донора / Фото Юр'ївська селищна рада



Всесвітній день донора / Фото "Сумський госпіталь"



З Всесвітнім днем донора / Фото Сумський госпіталь



Всесвітній день донора / Фото ЛМР



З Всесвітнім днем донора / Фото Козятинська міська рада



Всесвітній день донора / Фото Новгород-Сіверська міська рада