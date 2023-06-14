День донора был установлен в 2005 году как знак положительных результатов популяризации донорства Всемирной ассамблеей здравоохранения. Этот праздник дает возможность выразить благодарность и признательность донорам крови и показать их важную роль для здоровья общества. 24 Канал подготовил поздравления в картинках по сей день.
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Картинки-поздравления с Днем донора
Всемирный день донора / Фото "Взгляд"
Со Всемирным днем донора / Фото "НМЦ"
Всемирный день донора / Фото БСМУ
С Всемирным днем донора / Фото Юрьевский поселковый совет
Всемирный день донора / Фото "Сумской госпиталь"
Со Всемирным днем донора / Фото Сумской госпиталь
Всемирный день донора / Фото ЛГС
Со Всемирным днем донора / Фото Козятинский городской совет
Всемирный день донора / Фото Новгород-Северский городской совет