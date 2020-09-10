Американський красень Бред Пітт навіть у свої 56 захоплює своєю сексуальністю та харизматичністю. Чоловік став обличчям нової рекламної кампанії бренду Brioni, чим вже спровокував хвилю захоплення в мережі.

Лише нещодавно Бред Пітт прикував увагу мільйонів до свого нового роману з моделлю Ніколь Португальські, як вже знову його ім'я згадується у заголовках найвідоміших ЗМІ.

До слова Анджеліна Джолі розлючена через те, що Бред Пітт привіз нову дівчину в їхній спільний будинок

Зірка "Одного разу в Голлівуді" представив рекламну кампанію сезону осінь-зима 2020/2021. Нова колекція бренду була створена до 75-річчя бренду за мотивами архівів Brioni – костюму Virgilio і жакету Travel.

Чоловік є амбасадором бренду Brioni, тому йому було лише за честь презентувати вишукані і водночас стильні чоловічі образи у чорно-білій фотосесії. Автором проникливих знімків став шведський фешн-фотограф Мікаель Янссон. Фотосесія мала назву Tailoring Legends.



Бред Пітт у рекламі Brioni / Фото Мікаель Янссон, Brioni



Бред Пітт у рекламі Brioni / Фото Мікаель Янссон, Brioni



Бред Пітт у рекламі Brioni / Фото Мікаель Янссон, Brioni



Бред Пітт у рекламі Brioni / Фото Мікаель Янссон, Brioni