Все такой же сексуальный: Брэд Питт стал звездой новой рекламы
Американский красавец Брэд Питт даже в свои 56 захватывает своей сексуальностью и харизматичностью. Мужчина стал лицом новой рекламной кампании бренда Brioni, чем уже спровоцировал волну восхищения в сети.
Лишь недавно Брэд Питт приковал внимание миллионов к своему новому роману с моделью Николь Потуральски, как уже снова его имя упоминается в заголовках самых известных СМИ.
К слову Анджелина Джоли разозлена из-за того, что Брэд Питт привез новую девушку в их общий дом
Звезда "Однажды в Голливуде" представил рекламную кампанию сезона осень-зима 2020/2021. Новая коллекция бренда была создана к 75-летию бренда по мотивам архивов Brioni – костюма Virgilio и жакета Travel.
Мужчина является послом бренда Brioni, поэтому ему было за честь презентовать изысканные и одновременно стильные мужские образы в черно-белой фотосессии. Автором проницательных снимков стал шведский фэшн-фотограф Микаэль Янссон. Фотосессия называлась Tailoring Legends.
Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni
Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni
Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni
Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni