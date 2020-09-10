Американский красавец Брэд Питт даже в свои 56 захватывает своей сексуальностью и харизматичностью. Мужчина стал лицом новой рекламной кампании бренда Brioni, чем уже спровоцировал волну восхищения в сети.

Лишь недавно Брэд Питт приковал внимание миллионов к своему новому роману с моделью Николь Потуральски, как уже снова его имя упоминается в заголовках самых известных СМИ.

К слову Анджелина Джоли разозлена из-за того, что Брэд Питт привез новую девушку в их общий дом

Звезда "Однажды в Голливуде" представил рекламную кампанию сезона осень-зима 2020/2021. Новая коллекция бренда была создана к 75-летию бренда по мотивам архивов Brioni – костюма Virgilio и жакета Travel.

Мужчина является послом бренда Brioni, поэтому ему было за честь презентовать изысканные и одновременно стильные мужские образы в черно-белой фотосессии. Автором проницательных снимков стал шведский фэшн-фотограф Микаэль Янссон. Фотосессия называлась Tailoring Legends.



Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni



Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni

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Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni

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Брэд Питт в рекламе Brioni / Фото Микаэль Янссон, Brioni