Коли буде Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Не пропустіть Коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці у 2026 році за новим церковним календарем

Коли буде Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього у 2026 році?

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата святкування Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього змінилася. Тепер це велике свято українці відзначають 14 вересня. Раніше, за старим стилем, віряни вшановували цю подію 27 вересня.

Варто пам'ятати, що це єдине дванадесяте свято, яке, попри свою урочистість, передбачає дотримання суворого посту. У цей день віряни згадують віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус, але й вшановують його страждання.

Тому 14 вересня з раціону вірян виключаються м'ясні та молочні продукти, а в храмах відбувається чин Воздвиження Хреста, коли священник підіймає його на чотири сторони світу, благословляючи християн.

Воздвиження Хреста Господнього 2026 / Фото Pinterest

Днями наша редакція вже розповідала про те, коли буде Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році.

Яка історія Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього?