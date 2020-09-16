В середині липня цього року в американського співака Джастіна Тімберлейка народився син. Стосунки з його жінкою Джессікою Біл після цього стали набагато кращими.

Восени минулого року Джастіна Тімберлейка побачили з своєю колегою, коли він тримав її за руку. В той час стосунки між американським поп-співаком та його дружиною були на межі розлучення. Видання Life&Style розповіло, що допомогло парі зберегти шлюб.

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У середині липня цього року в подружжя Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл народився другий син. Видання стверджує, що саме цей факт допоміг парі зблизитися та вийти з кризового стану. Вони остаточно помирилися, а їхній шлюб став ще міцнішим.

Плюси безумовно переважають над мінусами. Джастін багато працює, але він розділяє з нею батьківські обов’язки. Джессіка і Джастін цінують свою конфіденційність і зараз не розголошують занадто багато, але я знаю, що вони щасливі,

– пише інсайдер.

Видання також зазначає, що їм подобається жити далеко від сторонніх очей, тому подружжя збирається купити новий будинок.

Нагадаємо, що акторка та поп-співак одружились 18 серпня 2012 року. У квітні 2015 року у них народився син, Сайлас Рендалл Тімберлейк, перші фото якого щасливий батько показав через 10 днів. 18 липня 2020 року у нього народився другий син. Тоді подружжя приховувало вагітність.