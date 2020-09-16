В середине июля этого года у американского певца Джастина Тимберлейка родился сын. Отношения с женой Джессикой Бил после этого стали намного лучше.

Осенью прошлого года Джастина Тимберлейка увидели с коллегой, когда он держал ее за руку. В то время отношения между американским поп-певцом и его женой были на грани развода. Издание Life&Style рассказало, что помогло паре сохранить брак.

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В середине июля этого года у супругов Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй сын. Издание утверждает, что именно этот факт помог паре сблизиться и выйти из кризисного состояния. Они окончательно помирились, а их брак стал еще крепче.

Плюсы безусловно преобладают над минусами. Джастин много работает, но он разделяет с ней родительские обязанности. Джессика и Джастин ценят свою конфиденциальность и сейчас не разглашают слишком много, но я знаю, что они счастливы,

– пишет инсайдер.

Издание также отмечает, что им нравится жить вдали от посторонних глаз, поэтому пара собирается купить новый дом.

Напомним, что актриса и поп-певец поженились 18 августа 2012 года. В апреле 2015 года у них родился сын, Сайлас Рэндалл Тимберлейк, первые фото которого счастливый отец показал через 10 дней. 18 июля 2020 года у него родился второй сын. Тогда супруги скрывали беременность.