В СМИ появилась информация о том, что американский поп-музикант и актер Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил во второй раз стал родителями. У пары родился сын.

В звездной семье произошло пополнение. На страницах издания The Daily Mail говорится о том, что Джессика родила сына. Имя малыша пока неизвестно.

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Согласно сообщению, Бил родила потомка в начале этой недели. Ее вместе с малышом уже выписали из роддома. Они чувствуют себя хорошо и находятся в частном особняке подальше от посторонних глаз.

О второй беременности Джессики ничего не было известно. Она вместе со звездным мужем держали особое положение в тайне и редко появлялись на публике. Отметим, что возлюбленная Тимберлейка забеременела в разгар скандала, в котором речь шла об измене актера. Пара также воспитывает 5-летнего сына Сайласа.

Что известно о "измене" Джастина Тимберлейка?

Осенью прошлого года в сети распространили кадры, где Джастин держал за руку свою коллегу Алишу Вейнрайт. После этого начали говорить о том, что женатый Тимберлейк закрутил роман с другой. Однако инсайдеры убеждали, что об измене не может быть и речи. Провокационные снимки были сделаны во время вечеринки, которую устроили представители съемочной группы. Джастин и Алиша употребляли алкоголь в компании своих коллег и не оставались наедине.

Менеджеры артиста также отмечали, что он очень ценит свой брак с Джессикой Бил. Пара поженилась в 2012 году и является одной из самых крепких в Голливуде. Сам Тимберлейк неоднократно отмечал, что жена является его настоящей второй половинкой.