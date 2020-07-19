У ЗМІ з'явилася інформація про те, що подружжя американського попмузиканта та актора Джастіна Тімберлейка та акторки Джессіки Біл вдруге стало батьками. У пари народився син.

У зірковій сім'ї відбулося поповнення. На сторінках видання The Daily Mail йдеться про те, що Джессіка народила сина. Ім'я малюка наразі невідоме.

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Згідно з повідомленням, Біл народила нащадка на початку цього тижня. Її разом із малюком вже виписали з пологового будинку. Вони почуваються добре і перебувають в приватному особняку подалі від сторонніх очей.

Про другу вагітність Джессіки нічого не було відомо. Вона разом із зірковим чоловіком тримали особливий стан в таємниці та рідко з'являлися на публіці. Зазначимо, що кохана Тімберлейка завагітніла в розпал скандалу, у якому йшлося про зраду актора. Пара також виховує 5-річного сина Сайласа.

Що відомо про "зраду" Джастіна Тімберлейка?

Восени минулого року в мереді поширили кадри, де Джастін тримав за руку свою колегу Алішу Вейнрайт. Після цього почали говорити про те, що одружений Тімберлейк закрутив роман з іншою. Проте інсайдери переконували, що про зраду не може йти мова. Провокативні знімки були зроблені під час вечірки, яку влаштували представники знімальної групи. Джастін та Аліша вживали алкоголь у компанії своїх колег і не залишалися наодинці.

Менеджери артиста також наголошували на тому, що він дуже цінує свій шлюю із Джессікою Біл. Пара одружилася у 2012 році та є однією з найміцніших в Голлівуді. Сам Тімберлейк неодноразово зазначав, що дружина є його справжньою другою половинкою.