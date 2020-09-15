Популярная американская певица Pink уже 14 лет состоит в браке с мотоциклистом Кэри Хартом. На днях знаменитость опубликовала милое фото с мужем и трогательно призналась ему в любви.

41-летняя американская певица Pink с января 2006 года состоит в браке с профессиональным мотоциклистом Кэри Хартом. На своей инстаграм-странице знаменитость опубликовала милое фото с мужем и написала трогательное сообщение.

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Отметим, что в отношениях супругов не всегда была гармония. Они даже были в шаге от развода, однако смогли преодолеть трудности и стать образцовой семьей. У пары есть двое детей: 8-летняя Уиллоу и 3-летний Джеймсон.

Звезда рассказала, что их упрямый и непрерывный идеализм держит супругов вместе.

Брак – это ужасно, волшебно, комфортно и гневно. Это скучно, страшно и напряженно. Это любовь к совсем другому в то время, когда пытаешься полюбить себя. Люди смеются над нами, потому что мы или деремся, или смеемся,

– написала певица.

Pink призналась, что именно терапия помогла им сохранить брак, хотя не все поддерживали их в таком решении. Звезда написала: "Терапия не предназначена для слабых людей, хиппи или либералов. Это для сломанных людей, которые хотят быть здоровыми. Это для беглецов, которым нужна семья. Это урок того, как сесть и слушать. Как полюбить себя, чтобы другой человек тоже смог".

В комментариях поклонники поддержали певицу и восхитились ее словами.