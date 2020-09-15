Популярна американська співачка Pink вже 14 років перебуває у шлюбі з мотоциклістом Кері Гартом. Днями знаменитість опублікувала миле фото з чоловіком та зворушливо зізналась йому в коханні.

41-річна американська співачка Pink з січня 2006 року перебуває у шлюбі з професійним мотоциклістом Кері Гартом. На своїй інстаграм-сторінці знаменитість опублікувала миле фото з чоловіком та написала зворушливий допис.

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Зазначимо, що в стосунках подружжя не завжди була гармонія. Вони навіть були за крок до розлучення, однак змогли подолати труднощі та стати зразковою сім'єю. У пари є двоє дітей: 8-річна Віллоу та 3-річний Джеймсон.

Зірка розповіла, що їхній впертий та невпинний ідеалізм тримає подружжя разом.

Шлюб – це жахливо, чарівно, комфортно і гнівно. Це нудно, лячно й напружено.Це любов до зовсім іншого в той час, коли намагаєшся полюбити себе. Люди сміються з нас, бо ми або б’ємося, або сміємося,

– написала співачка.

Pink зізналась, що саме терапія допомогла їм зберегти подружжя, хоч не всі підтримували їх в такому рішенні. Зірка написала: "Терапія не призначена для слабких людей, хіпі або лібералів. Це для зламаних людей, які хочуть бути здоровими. Це для втікачів, яким потрібна сім'я. Це урок того, як сісти і слухати. Як полюбити себе, щоб інша людина теж змогла".

У коментарях шанувальники підтримали співачку та захопилися її словами.