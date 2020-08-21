19 серпня 2020 року український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук зробив пропозицію коханій дівчині Христині Горняк. Чоловік освідчився обраниці в річницю знайомства. Тепер він емоційно відреагував на коментар однієї з підписниць під дописом про заручини, прийнявши її за колишню дружину Олену Войченко.

Новина про заручини Володимира та Христини сколихнула світ шоу-бізнесу. Закохані відправилася у Стамбул з нагоди річниці знайомства і саме там шоумен запропонував коханій вийти за нього заміж. На інстаграм-сторінці знаменитості активно коментують дописи, пов'язані з заручинами. Зокрема, під фото пари одна із підписниць написала коментар, на який Остапчук відреагував досить гостро.

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Шоумен звернувся до колишньої дружини та матері своїх дітей Олени Войченко. Він попросив жінку залишити його в спокої та забрати дітей від бабусі з Умані. Висловив своє невдоволення після того, як одна із фоловерок прокоментувала фото, де телеведучий позує разом із новою ораницею на яхті під час воднох прогулянки Босфором.

Ваша нова дівчина вже дуже схожа на колишню дружину. Не розумію, як можна відмовитися від тієї, яка була поруч завжди, і в скрутну хвилину, і тоді, коли ви були просто хлопцем з невеликого міста. Тієї, яка допомагала стати відомим. Ось мужик домігся успіху, звичайно, навіщо дружина тепер потрібна,

– написала дівчина з ім'ям Ілона.

Проте Остапчук чомусь вирішив, що до нього з фейкового акаунта звертається сама Олена: "Якщо ти пишеш з чужого профілю, я тебе попрошу – залиш вже мене в спокої і живи своїм життям. І забери дітей в Київ, вони два місяці живусь у бабусь в Умані. Я не можу постійно їздити туди і назад по 500 кілометрів".



Коментар підписниці під дописом Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Підписниця не змовчала і вирішила відповісти Остапчуку. Вона зізналася, що не Олена і якщо коментар шоумена – це жарт, то він невдалий.



Відповідь підписниці та коментар Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко?

Володимир та Олена прожили у шлюбі 12 років. У подружжя є двоє дітей – донька Емілія та син Еван-Олександр. Проте їм не вдалося зберегти сімейне щастя і 6 березня 2020 року пара офіційно розлучилася. В інтерв'ю Войченко заявляла, що причиною розлучення стали численні зради Остапчука, проте сам ведучий спростовував такі звинувачення.

25 травня 2020 року шоумен познайомив громадськість з новою обраницею Христиною Горняк.