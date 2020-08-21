19 августа 2020 года украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук сделал предложение любимой девушке Кристине Горняк. Мужчина признался избраннице в годовщину знакомства. Теперь он эмоционально отреагировал на комментарий одной из подписчиц под сообщением о помолвке, приняв ее за бывшую жену Елену Войченко.

Новость о помолвке Владимира и Кристины всколыхнула мир шоу-бизнеса. Влюбленные отправилась в Стамбул по случаю годовщины знакомства и именно там шоумен предложил любимой выйти за него замуж. На инстаграм-странице знаменитости активно комментируют сообщения, связанные с помолвкой. В частности, под фото пары одна из подписчиц написала комментарий, на который Остапчук отреагировал достаточно остро.

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Шоумен обратился к бывшей жене и матери своих детей Елене Войченко. Он попросил женщину оставить его в покое и забрать детей от бабушки из Умани. Выразил свое недовольство после того, как одна из фоловерок прокомментировала фото, где певица позирует вместе с новой избранницей на яхте во время водной прогулки по Босфору.

Ваша новая девушка уж очень похожа на бывшую жену. Не понимаю, как можно отказаться от той, которая была рядом всегда, и в трудную минуту, и тогда, когда вы были просто парнем из небольшого города. Той, которая помогала стать известным. Вот мужик добился успеха, конечно, зачем жена теперь нужна,

– написала девушка с именем Илона.

Однако Остапчук почему-то решил, что к нему с фейкового аккаунта обращается сама Елена: "Если ты пишешь с чужого профиля, я тебя попрошу – оставь уже меня в покое и живи своей жизнью. И забери детей в Киев, они два месяца живут у бабушки в Умани. Я не могу постоянно ездить туда и обратно по 500 километров".



Комментраий подписчицы под постом Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Подписчица не смолчала и решила ответить Остапчуку. Она призналась, что не Елена и если комментарий шоумена – это шутка, то он неудачная.



Ответ подписчицы на комментарий Владимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

И в то время, когда Владимир просит Елену привезти детей из Умани в Киев, она публикует на личной инстаграм-странице в сторис видео, где позирует вместе с сыном и дочерью. Войченко показала утренние нежности с малышами, чем умилила сеть. Однако пока неизвестно, где именно были сняты эти ролики – у бабушек или в столице.

Елена Войченко показала утренние нежности с детьми: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Владимира Остапчука и Елены Войченко?

Владимир и Елена прожили в браке 12 лет. У супругов есть двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Однако им не удалось сохранить семейное счастье, и 6 марта 2020 года пара официально развелась. В интервью Войченко заявляла, что причиной развода стали многочисленные измены Остапчука, однако сам ведущий опровергал такие обвинения.

25 мая 2020 года шоумен познакомил общественность с новой избранницей Кристиной Горняк.