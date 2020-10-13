Вже 15 жовтня відбудеться весілля шоумена Володимира Остапчука з коханою Христиною Горняк. Вона вже знайома з дітьми ведучого від першого шлюбу, однак запросити їх на весілля пара не наважилась.

У першому шлюбі з Оленою Войченко у зірки народилось двоє дітей – донька Емілія та син Еван. Діти живуть з мамою, однак їх повністю забезпечує батько Володимир Остапчук та проводить з ними мінімум 2 дні на тиждень. В інстаграм-сторіс він відповів, чи будуть малюки на весіллі з новою обраницею.

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Зазначимо, що весільна церемонія шоумена та Христини Горняк буде доволі скромною і душевною. Пара обміняється подружніми обітницями на очах в 45 гостей, однак дітей серед них не буде. Володимир Остапчук зазначив, що одруження з коханою вони відзначать з Емілією та Еваном окремо.

По-перше, інших діток також не буде, а по-друге, ми вирішили окремо з ними погуляти та відсвяткувати,

– пояснив знаменитий ведучий.

Додамо, що ініціатором знайомства Христини Горняк з дітьми була ексдружина шоумена Олена Войченко. Вона боялась, що донька дізнається про розлучення батьків з телепрограм. Однак Володимир Остапчук наважився представити кохану дітям лише влітку. Разом вони відправились на базу відпочинку неподалік Києва. Нареченій зірки вдалось швидко знайти підхід як до Евана, так до Емілії, яка ділилась з нею секретами вже під час першої зустрічі.



Володимир Остапчук з дітьми / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk

Христина Горняк в інстаграмі розповіла, що діти Володимира Остапчука ще не приходили до них в гості, проте вони часто передають одне одному вітання та навіть спілкуються віртуально.

Нагадаємо, весілля закоханих відбудеться 15 жовтня в заміському комплексі. Шоумен освідчився коханій на першу річницю знайомства під час романтичної поїздки в Стамбул. Більше про вбрання наречених, обручки та зіркових гостей читайте тут.