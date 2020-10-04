Днями шоумен Володимир Остапчук разом з нареченою Христиною Горняк дав інтерв'ю для "Світського життя". Він звинуватив програму в зумисному розпалюванні скандалу та заявив, що його відповідь на питання про забезпечення дітей вирізали з ефіру.

Вчора, 3 вересня, вийшов новий випуск "Світського життя". Володимир Остапчук з коханою Христиною Горняк стали гостями найбільшого гольф-клубу України. Напередодні заручин ведучий подарував обраниці автомобіль мрії – Range Rover за понад 50 тисяч доларів. Під час інтерв'ю Катерина Осадча не оминула увагою цей дорогий сюрприз та пригадала заяви ексдружини шоумена Олени Войченко про те, що він не дає кошти на утримання сім'ї.

Володимир Остапчук в інстаграм-сторіс оголосив, що програма "Світське життя" вирізала його відповідь на це питання.

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Напевно, щоб надати "скандальності" ситуації "Світське життя" вирішило зробити для мене дуже дивну річ. Мою відповідь на це питання вирізали. Я сказав, що люблю своїх дітей, ніколи навіть не подумаю про те, щоб їх покинути, і забезпечую їх, – пояснив ведучий.

Крім того, шоумен зазначив, що у випуску "підмонтували" відповідь Христини Горняк на питання про те, чому вона показала в соцмережах своє нове авто: "Тобто одне питання і зовсім інша відповідь. А мою не взяли взагалі".

Так, Володимир Остапчук переконаний, що "Світське життя" зумисне показало його та кохану в негативному світлі так, ніби їм байдуже на дітей чоловіка від першого шлюбу.

"Якщо хочете хайпу, не робіть це так непрофесійно і підло. Перший раз в житті я пишу такі речі комусь. Але в мене є особисті кордони, і у моєї родини. І якщо ви втрутились – отримаєте відповідь. Завжди", – написав Остапчук.

Володимир Остапчук показав, скільки витрачає на дітей

Ведучий наголосив, що кожного місяця виділяє кошти на утримання дітей – 7-річної доньки Емілії та 2-річного сина Евана. Він платить понад 30 тисяч гривень за приватні дитячий садок і школу, а 25 тисяч гривень витрачає на продукти.

Зірковий батько зазначив, що з дітьми від проводить мінімум 2 дні на тиждень та сам купує для них одяг. Як підтвердження своїх слів Остапчук показав чеки виплат на харчування сина і доньки, школу та садочок.



Остапчук показав, скільки витрачає на дітей / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk



Остапчук показав, скільки витрачає на дітей / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk

Реакція мережі

Додамо, безліч прихильників підтримали Володимира Остапчука і зазначили, що ще до заяви були переконані, що його відповідь вирізали. Вони зауважили, що зірка чудовий батько, адже багато часу проводить з дітьми і показує це в соцмережах.

"Так і знала, що вашу відповідь вирізали", "Як це низько для "Світського життя", "Я так розумію з приводу інтерв'ю з Остапчуком, програма змонтована так, як було вигідно, і зараз вийшов черговий скандал", – пишуть користувачі.

Зазначимо, що наразі "Світське життя" ніяк не відреагувало на скандал.

Інтерв'ю Володимира Остапчука для "Світського життя": дивіться відео онлайн