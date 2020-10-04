На днях шоумен Владимир Остапчук вместе с невестой Кристиной Горняк дал интервью для "Светской жизни". Он обвинил программу в умышленном разжигании скандала и заявил, что его ответ на вопрос об обеспечении детей вырезали из эфира.

Вчера, 3 сентября, вышел новый выпуск "Светской жизни". Владимир Остапчук с любимой Кристиной Горняк стали гостями крупнейшего гольф-клуба Украины. Накануне помолвки ведущий подарил избраннице автомобиль мечты – Range Rover за более 50 тысяч долларов. Во время интервью Екатерина Осадчая не обошла вниманием этот дорогой сюрприз и вспомнила заявления экс-жены шоумена Елены Войченко о том, что он не дает средства на содержание семьи.

Владимир Остапчук в инстаграм-сторис объявил, что программа "Светская жизнь" вырезала его ответ на этот вопрос.

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Наверное, чтобы придать "скандальности" ситуации "Светская жизнь" решила сделать для меня очень странную вещь. Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю о том, чтобы их покинуть, и обеспечиваю их,

– пояснил ведущий.

Кроме того, шоумен отметил, что в выпуске "подмонтировали" ответ Кристины Горняк на вопрос о том, почему она показала в соцсетях свое новое авто: "то есть один вопрос и совсем другой ответ. А мой не взяли вообще".

Так, Владимир Остапчук убежден, что "Светская жизнь" умышленно показала его и любимую в негативном свете так, будто им безразличны детей мужа от первого брака.

"Если хотите хайпа, не делайте это так непрофессионально и подло. Первый раз в жизни я пишу такие вещи кому-то. Но у меня есть личные границы, и у моей семьи. И если вы вмешались – получите ответ. Всегда", – написал Остапчук.

Владимир Остапчук показал, сколько тратит на детей

Ведущий отметил, что каждый месяц выделяет средства на содержание детей – 7-летней дочери Эмилии и 2-летнего сына Эвана. Он платит более 30 тысяч гривен за частные детский сад и школу, а 25 тысяч гривен тратит на продукты.

Звездный отец отметил, что с детьми он проводит минимум 2 дня в неделю и сам покупает для них одежду. В качестве подтверждения своих слов Остапчук показал чеки выплат на питание сына и дочери, школу и садик.

Остапчук показал, сколько тратит на детей / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk

Остапчук показал, сколько тратит на детей / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk

Реакция сети

Добавим, множество поклонников поддержали Владимира Остапчука и отметили, что еще до заявления были убеждены, что его ответ вырезали. Они отметили, что звезда замечательный отец, ведь много времени проводит с детьми и показывает это в соцсетях.

"Так и знала, что ваш ответ вырезали", "Как это низко для "Светской жизни", "Я так понимаю по поводу интервью с Остапчуком, программа смонтирована так, как было выгодно, и сейчас вышел очередной скандал", – пишут пользователи.

Отметим, что сейчас "Светская жизнь" никак не отреагировала на скандал.

Интервью Владимира Остапчука для "Светской жизни": смотрите видео онлайн