Уже 15 октября состоится свадьба шоумена Владимира Остапчука с любимой Кристиной Горняк. Она уже знакома с детьми ведущего от первого брака, однако пригласить их на свадьбу пара не решилась.

В первом браке с Еленой Войченко у звезды родилось двое детей – дочь Эмилия и сын Эван. Дети живут с мамой, однако их полностью обеспечивает отец Владимир Остапчук и проводит с ними минимум 2 дня в неделю. В инстаграм-сторис он ответил, будут ли малыши на свадьбе с новой избранницей.

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Отметим, что свадебная церемония шоумена и Кристины Горняк будет довольно скромной и душевной. Пара обменяется супружескими обетами на глазах у 45 гостей, однако детей среди них не будет. Владимир Остапчук отметил, что женитьбу с любимой они отметят с Эмилией и Эваном отдельно.

Во-первых, других деток также не будет, а во-вторых, мы решили отдельно с ними погулять и отпраздновать,

– пояснил знаменитый ведущий.

Добавим, что инициатором знакомства Кристины Горняк с детьми была экс-жена шоумена Елена Войченко. Она боялась, что дочь узнает о разводе родителей из телепрограмм. Однако Владимир Остапчук решился представить любимую детям только летом. Вместе они отправились на базу отдыха недалеко от Киева. Невесте звезды удалось быстро найти подход как к Эвану, так и к Эмилии, которая делилась с ней секретами уже во время первой встречи.



Владимир Остапчук с детьми / Фото Instagram Stories / @vova_ostapchuk

Кристина Горняк в инстаграме рассказала, что дети Владимира Остапчука еще не приходили к ним в гости, однако они часто передают друг другу приветствия и даже общаются виртуально.

Напомним, свадьба влюбленных состоится 15 октября в загородном комплексе. Шоумен сделал предложение любимой на первую годовщину знакомства во время романтической поездки в Стамбул. Больше о нарядах невест, обручальных кольцах и звездных гостях читайте здесь.