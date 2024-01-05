За традицією, сьогодні потрібно сідати за вечерю, коли на небі засяє перша зірка. А протягом всього дня необхідно дотримуватися посту. Господині готують різноманітні страви: кутю, узвар, вареники, рибу, млинці. Більше про традиції другого Святвечора розкаже 24 Канал.

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Традиції Водохресного святвечора

Закінчувати вечерю потрібно всією родиною. Тобто не можна вставати з-за столу по одному. Як тільки трапеза завершиться, діти біжать на вулицю, щоб вигнати кутю. З собою вони беруть палиці та говорять такі слова:

"Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а «дідух» – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!"

Крім того, ввечері традиційно з дому забирають Дідуха. Його спалюють, наприклад, у садку. Вважається, що так люди прощаються з зимою та кличуть весну. Дівчата обов'язково чекають, поки Дідух догорить. Адже після цього вони беруть попіл та йдуть з ним на город. Це має допомогти огіркам добре вродити.

На другий Святвечір спалюють Дідуха / Фото "Рукотвори"

Напередодні Водохреща в церкві також святять воду. Люди беруть скляну посудину та за бажаннями прикрашають її. Після літургії господар обов'язково повинен освятити цією водою худобу, членів сім'ї та дім. Адже вона володіє цілющими властивостями та відганяє нещастя.

Цікаво, що на другий Святий вечір ще можна ходити колядувати та щедрувати. У багатьох регіонах України саме в цей день закінчується така традиція. А от деякі дівчата ще й ворожать. Хоча церква забороняє цим займатися.

Що заведено робити в різних регіонах України

На Поділлі господиня дому насипає в посудину декілька ложок борошна, наливає туди освячену воду та змішує тісто, яке має бути рідке. Далі ним потрібно малювати хрести на стінах, в коморі та стайні. Кажуть, що така традиція відганяє нечисть. Цікаво, що обряд також може проводити старша дочка.

Освячену воду ставлять біля ікон / Фото "Сім'я і дім"

На Наддніпрянщині господар будинку кропить все освяченою водою, якою змочує сухі васильки. Разом з батьком ходять діти, які беруть з собою пиріг та крейду. Вони малюють нею хрести на місцях, які вже окроплені. Після цього дочка або син відкушує шматочок пирога.

На Галичині перед вечерею вся родина молиться. Після цього господар будинку запрошує кожного члена сім'ї до столу. А дівчата, за традицією, ворожать. Вони беруть ложки, які були на столі, та стукають ними об поріг. Також промовляють такі слова: "де пес забреше, туди заміж піду!". Не забувають люди й щедрувати.