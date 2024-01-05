По традиции сегодня нужно садиться за ужин, когда на небе засияет первая звезда. А в течение всего дня необходимо соблюдать пост. Хозяйки готовят разнообразные блюда: кутью, компот, вареники, рыбу, блины. Больше о традициях второго Сочельника расскажет 24 Канал.

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Традиции Крещенского сочельника

Заканчивать ужин нужно всей семьей. То есть нельзя вставать из-за стола по одному. Как только трапеза завершится, дети бегут на улицу, чтобы выгнать кутью. С собой они берут палки и говорят такие слова:

"Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а «дідух» – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!"

Кроме того, вечером традиционно из дома забирают Дидуха. Его сжигают, например, в саду. Считается, что люди прощаются с зимой и зовут весну. Девушки обязательно ждут, пока Дидух догорит. Ведь после этого они берут пепел и уходят с ним на огород. Это должно помочь огурцам хорошо уродить.

На второй Сочельник сжигают Дидуха / Фото "Рукотворы"

Накануне Крещения в церкви также святят воду. Люди берут стеклянный сосуд и по желанию украшают его. После литургии хозяин обязательно должен освятить этой водой скот, членов семьи и дом. Ведь она обладает целебными свойствами и отгоняет несчастье.

Интересно, что на второй Святой вечер можно ходить колядовать и щедровать. Во многих регионах Украины в этот день заканчивается такая традиция. А вот некоторые девушки еще и гадают. Хотя церковь запрещает этим заниматься.

Что принято делать в разных регионах Украины

На Подолье хозяйка дома насыпает в сосуд несколько ложек муки, наливает туда освященную воду и смешивает редкое тесто. Далее им нужно рисовать кресты на стенах, в амбаре и конюшне. Говорят, что такая традиция отгоняет нечисть. Интересно, что обряд также может проводить старшая дочь.

Освященную воду ставят у икон / Фото "Семья и дом"

На Приднепровье хозяин дома обрызгивает все освященной водой, которой смачивает сухие базилики. Вместе с отцом ходят дети, берущие с собой пирог и мел. Они рисуют им кресты на окропленных местах. После этого дочь или сын откусывает кусочек пирога.

На Галичине перед ужином вся семья молится. После этого хозяин дома приглашает каждого члена семьи за стол. А девушки, по традиции, гадают. Они берут ложки, которые были на столе, и стучат ими о порог. Также произносят такие слова: "де пес забреше, туди заміж піду!". Не забывают люди и щедровать.